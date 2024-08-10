شؤون فلسطينية

مجزرة جديدة.. 100 شهيد وعشرات المصابين بقصف الاحتلال لمدرسة في غزة

مجزرة جديدة.. 100 شهيد وعشرات المصابين بقصف الاحتلال لمدرسة في غزة
من مكان القصف
رام الله - دنيا الوطن
استشهد أكثر من 100 مواطن وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني بغزة، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف المدرسة والمصلى الذي بداخلها خلال أداء المواطنين لصلاة الفجر.

وأوضح أن أغلب الإصابات التي تم نقلها إلى المستشفى الأهلي العربي حالتها خطيرة جدا، وهناك كميات كبيرة من الأشلاء والأجساد الممزقة متواجدة بداخل المستشفى لم يتم التعرف على أصحابها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,699 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.


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