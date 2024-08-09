البيت الأبيض يهاجم سموتريتش: لن نسمح للمتطرفين بعرقلة محادثات غزة



وأشار بيان مشترك صادر عن القادة الثلاث، إلى أنه تم دعوة الجانبين إلى استئناف المحادثات الملحة يوم الخميس الموافق 15 آب/ أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل.





رام الله - دنيا الوطنهاجم البيت الأبيض، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عقب تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها نتنياهو لعدم الاستجابة للوسطاء والتوقيع على الصفقة التي وصفها بـ"الاستسلام" مع حركة (حماس).وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة "مضللة وخاطئة وسخيفة".وشدد كيربي، في تصريحات صحفية، على أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تسمح للمتطرفين، بما في ذلك في إسرائيل، بإخراج محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة عن مسارها.ولفت إلى أن "الأراء التي تم التعبير عنها من قبل سموتريتش ستعرض حياة الرهائن الإسرائيليين والأمريكيين للخطر".ووصف كيربي مزاعم سموتريتش بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون استسلاماً لحركة (حماس) بأنها مزاعم "خاطئة تماماً".في السياق، أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحب بالبيان الثلاثي المشترك ووجه فريقه للمشاركة بنقاشات الخميس.وقال كيربي إن "قطر أكدت لنا أنها ستعمل على أن يكون هناك تمثيل لحماس في المفاوضات".في غضون ذلك، قالت (القناة 13) الإسرائيلية، إن نتنياهو سيعقد اجتماعاً الخميس لتحديد صلاحيات وفد التفاوض بالجولة التي أعلنها الوسطاء.ونقلت القناة عن مسؤول مطلع على المفاوضات، قوله: "نعتبر لقاء الخميس المقبل بمثابة آخر فرصة للتوصل لصفقة، لأن المختطفين ببساطة يموتون".ومساء الخميس، دعا كل من قادة قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية، في وقت متأخر من يوم الخميس، كلاً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى عدم إضاعة مزيد من الوقت، وتنفيذ الاتفاق المطروح حالياً لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.