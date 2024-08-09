الأمم المتحدة تدين دعوة سموتريتش لتجويع سكان غزة

رام الله - دنيا الوطنأدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بشدة دعوة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة.وجاءت إدانة تورك على لسان متحدث مفوضية حقوق الإنسان جيريمي لورانس اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.وأشار تورك إلى أنه أصيب بالصدمة والفزع من كلمات سموتريتش عن تجويع الفلسطينيين بغزة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.وقال: "أدين بشدة هذه الكلمات التي تحرض على الكراهية ضد المدنيين الأبرياء"، مشدداً على أن استخدام تجويع المدنيين وسيلة حرب وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني يعد "جريمة حرب".ولفت إلى أن مثل هذه التصريحات المباشرة والعامة تحمل خطر إثارة جرائم وحشية أخرى، وتابع: "يجب أن تنتهي مثل هذه التصريحات، لا سيما التي يدلي بها المسؤولون، ويجب التحقيق فيها، وإذا تبين أنها تشكل جريمة، فيجب محاكمة أصحابها ومعاقبتهم".وكرر تورك دعوته لوقف إطلاق النار في غزة، مذكِّرا بأنه ينبغي إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.وكان المتطرف سموتريتش، قال، في تصريحات له، إن موت مليوني فلسطيني في غزة جوعاً "قد يكون عادلا وأخلاقيا" لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.