شؤون فلسطينية

أبو عبيدة: القسام تبايع السنوار وتعلن جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته

أبو عبيدة: القسام تبايع السنوار وتعلن جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن القسام تبايع يحيى السنوار، وذلك عقب اختياره رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفاً للشهيد إسماعيل هنية.

وقال أبو عبيدة، مساء الجمعة، في تغريدة عبر قناته على (تيليجرام): "تبايع كتائب القسام القائد المجاهد يحيى السنوار وتعلن جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته، وترى بأن اختياره رئيسا للحركة خلفاً لقائدنا الشهيد المجاهد إسماعيل هنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها بفضل الله تعالى".

ومساء الثلاثاء، أعلنت (حماس) اختيار رئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار (61 عاماً) رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لهنية الذي اغتيل في مقر إقامته خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي.

وأوضحت الحركة في بيان، أن اختيار السنوار لهذا المنصب جاء بعد "مشاورات ومداولات معمّقة وموسعة بمؤسسات الحركة القيادية".

وعبّرت الحركة عن ثقتها بـ"السنوار قائدا لها في مرحلة حساسة وظرف محلي وإقليمي ودولي معقد".

وقبل اختياره لرئاسة المكتب السياسي لحركة (حماس)، انتخب السنوار رئيسا للحركة في قطاع غزة عام 2017، ومرة أخرى عام 2021.

وأطلق سراح يحيى السنوار عام 2011 بعد (23 عاماً) قضاها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان واحداً من بين أكثر من ألف أسير حرروا مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط ضمن صفقة "وفاء الأحرار".

وتعتبر إسرائيل السنوار مهندس عملية (طوفان الأقصى) في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي كبدتها خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم؛ فأعلنت أن تصفيته أحد أهداف حربها الحالية على غزة.

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