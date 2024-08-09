استشهاد قيادي في حماس بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان











رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكتائب عز الدين القسام الشهيد سامر الحاج الذي استشهد إثر قصف الاحتلال مركبته عند مدخل مدينة صيدا جنوب لبنان، كما تبنى جيش الاحتلال في بيان له عملية الاغتيال.وقالت (حماس) في بيان إنها: "تنعى بمزيد من الفخر والاعتزاز القائد المجاهد الشهيد سامر الحاج الذي ارتقى بغارة صهيونية غادرة في مدينة صيدا جنوب لبنان عصر اليوم الجمعة".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد فلسطيني وإصابة شخصين في غارة إسرائيلية على سيارة بمدينة صيدا جنوب لبنان.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني لبناني -لم تسمه- قوله إن من وصفته بمسؤول أمن حركة (حماس) في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين "قتل اليوم الجمعة في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في جنوب لبنان".بدورها، نقلت (الجزيرة نت) عن مصادر أمنية أن الاستهداف تم بطائرة مسيرة أطلقت صاروخين أصابا السيارة إصابة مباشرة، مما أدى إلى استشهاد شخص كان داخلها وإصابة آخر بجروح.وأضافت المصادر أن القوى الأمنية والعسكرية فرضت طوقا حول المكان للتحقق من هوية الشهيد، كما أفاد شهود عيان باندلاع النيران في السيارة إثر الغارة، قبل أن ينتشل المسعفون منها جثة متفحمة.