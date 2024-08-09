وزراء إسرائيليون يهاجمون هليفي على خلفية اعتقال جنود في (سدي تيمان)

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزراء إسرائيليون، هاجموا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، خلال اجتماع (كابنيت) السياسي الأمني، مساء الخميس، بعد أن طالب هليفي الوزراء بالتنديد باقتحام أنصار اليمين المتطرف لقاعدتي (سدي تيمان) وبيت ليد.ويذكر أن أفراد الشرطة العسكرية الإسرائيلية داهموا منشأة الاعتقال في (سدي تيمان)، الأسبوع الماضي، وأوقفوا للتحقيق تسعة جنود في الاحتياط بشبهة تعذيب جنسي بحق معتقل فلسطيني من قطاع غزة، فيما اقتحم وزراء وأعضاء (كنيست) مع عشرات من أنصار اليمين المنشأة في محاولة لمنع توقيف الجنود المشتبهين، ولاحقا اقتحم وزراء وأعضاء (كنيست) كع أنصار اليمين قاعدة بيت ليد حيث توجد المحكمة العسكرية التي نظرت في تمديد اعتقال الجنود.ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، الجمعة، تسريبات من السجال بين هليفي والوزراء خلال اجتماع (كابنيت)، الذي كان مخصصا للتداول في هجمات مرتقبة على إسرائيل من جانب إيران و(حزب الله) ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، والقيادي العسكري الكبير في (حزب الله)، فؤاد شكر.وقال هليفي في بداية اجتماع (كابنيت) إن "القرار بفتح التحقيق كان صحيحا"، وقاطعه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بسؤاله "وهو صحيح رغم أنكم أرسلتم أفراد شرطة عسكرية ملثمين من أجل اعتقال جنود؟"وأجاب هليفي "أنهم كانوا ملزمين بأن يكونوا ملثمين لأنهم (الجنود) سيتعرفون عليهم ويهددونهم. لم يكن هناك خيارا. وسدي تيمان يجب أن يغلق وينبغي اعتقال في سجون فقط وليس لدى جنود".وقال بن غفير: "دعنا نعترف بالحقيقة. أغلقتم سدي تيمان بسبب (المحكمة الجنائية الدولية في) لاهاي، وأنتم تخافون مرة أخرى من الضغوط".وتابع هليفي أن "على أفراد الشرطة العسكرية الحضور ملثمين لأنه عندما تجري مقابلة مع قائد سرية في الجيش الإسرائيلي يصرخون عليه"، وقاطعه وزير القضاء، ياريف ليفين، قائلا إن "لا ينبغي أن يجروا مقابلات أبدا، فهذه ليست مهمتهم".وسألت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، هليفي: "لماذا يحضرون بهذا الشكل إلى الجنود؟ أريد إجابات". وأضاف بن غفير: "ألم يكن بالإمكان استدعائهم هاتفيا؟ هم ليسوا مجرمين".وبعد أن طالب هليفي الوزراء بدعم أفراد الشرطة العسكرية، قال بن غفير: "دعمنا، أو دعمي على الأقل، هو للجنود. أنا أدعمهم ولا أدعم هذه الاعتقالات المخزية"، فيما قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لهليفي: "لا تعظ الوزراء. ومهمتك ليست بتوجيه الوعظ للوزراء".