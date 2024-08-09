قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني يبعث رسالة إلى السنوار



وقال قاآني في رسالته: "بمناسبة انتخابكم كشخصية ذات تاريخ مشرف في الجوانب القيادية والجهادية أتقدم بالتهاني لكل أبطال حماس وغزة والأمة".



وأضاف: "ما أعظمه من انتخاب مناسب يبين أن حماس لم تتراجع أمام اغتيال أكبر مسؤوليها السياسيين والجهاديين.. بانتخاب قائد رشيد آخر أثبتت حماس أنها سلمت راية عزة حماس إلى من هو أكثر تأثيرا بالميدان وهو مجاهد في سبيل الله.. كما تفضل قائد الثورة الإسلامية دامت بركاته فإننا نعد الثأر لدمه في هذه الحادثة المريرة والصعبة التي وقعت في حرم الجمهورية الإسلامية واجبا علينا".



وتابع: "لا شك أن بركة دماء هذا الشهيد العظيم ستجعل أثر العقوبة القاسية للكيان الصهيوني على يد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجهاد البطولي لإخوتكم في المقاومة الإسلامية ستجعل أثرها أكثر من الماضي.. بركة دماء الشهيد هنية ستؤدي إلى مذلة وزوال هذا الكيان المجرم قاتل الأطفال من على وجه الأرض بأسرع وقت ممكن".



وكانت حركة (حماس) أعلنت الثلاثاء الماضي في بيان مقتضب عن "اختيار القائد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي للحركة خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية رحمه الله".



وقد أعلنت (حماس) وإيران عن اغتيال إسماعيل هنية ومرافقه الشخصي وسيم أبو شعبان في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في دار ضيافة يديرها الجيش في شمال طهران، وذلك بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان.





رام الله - دنيا الوطنبعث اللواء إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، رسالة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار.