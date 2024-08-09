بيان قطري مصري أميركي مشترك بشأن محادثات وقف إطلاق النار بغزة

رام الله - دنيا الوطندعت كل من قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية، في وقت متأخر من يوم الخميس، كلاً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى عدم إضاعة مزيد من الوقت، وتنفيذ الاتفاق المطروح حالياً لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.وقال بيان مشترك صادر عن قادة الدول الثلاث، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأميركي جو بايدن، إنه "لقد حان الوقت، وبصورة فورية، لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم. حان الوقت للانتهاء من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".وأضاف البيان: "لقد سعى ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى اتفاق إطاري، وهو مطروح الآن على الطاولة ولا ينقصه سوى الانتهاء من التفاصيل الخاصة بالتنفيذ".وأشار إلى أن هذا الاتفاق يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 آيار/ مايو 2024 ، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735.وشدد البيان المشترك على أنه "ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت، كما يجب ألا تكون هناك أعذار من قبل أي طرف لمزيد من التأجيل، فقد حان الوقت للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق".وأردف: "ونحن كوسطاء مستعدون - إذا اقتضت الضرورة- لأن نطرح مقترحا نهائيا لتسوية الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبي توقعات كافة الأطراف".ولفت إلى أنه تم دعوة الجانبين إلى استئناف المحادثات الملحة يوم الخميس الموافق 15 آب/ أغسطس في (الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق بدون أي تأجيل.