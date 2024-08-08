ترمب: قريبون جداً من الحرب العالمية الثالثة

رام الله - دنيا الوطنقال دونالد ترمب، الرئيس الأميركي السابق، والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، الخميس، إن العالم قريب جداً من الحرب العالمية الثالثة، وإن القادم قد ينتهي بما يشبه الكساد الكبير.وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي نادر في فلوريدا: "إننا قريبون جدا من حرب عالمية ولدينا قادة لا يعرفون كيفية التعامل معها".وتابع أن الولايات المتحدة "في أخطر وضع ممكن الآن اقتصاديا وأمنيا، وإنه لدينا الكثير من الأشياء السيئة القادمة قد تنتهي بنا إلى ما يشبه الكساد الكبير"، وفق (الجزيرة نت).واقترح الرئيس الأميركي السابق إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس خلال الشهر المقبل، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وقال ترامب "اتفقنا مع قناة (فوكس) على الرابع من أيلول/ سبتمبر المقبل، ومع (إن بي سي) في العاشر منه، ومع (إيه بي سي) في الـ25 من الشهر نفسه"، مضيفا "آمل بأن توافق" نائبة الرئيس على ذلك، كما تعهد بـ"انتقال سلمي" للسلطة في حال كانت الانتخابات الأميركية "نزيهة".وأظهر استطلاع رأي جديد أجرته "رويترز/إبسوس" تقدم المرشحة الديمقراطية بفارق نقطة مئوية واحدة على منافسها الجمهوري، حيث تحظى بدعم 43% من الناخبين المسجلين مقابل 42% لترامب.