صحيفة إسرائيلية: جنود في مراكز حساسة يكشفون عن هوياتهم ومواقعهم





رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أن معلومات عسكرية حساسة تتسرب بسبب عدم الالتزام بتعليمات استخدام الهواتف والساعات الذكية من قبل الجنود الإسرائيليين.وقالت الصحيفة في تحقيق لها، الخميس، إن جنوداً يعملون في مراكز حساسة يكشفون عن هوياتهم ومواقعهم، وإن الجيش الإسرائيلي يعاني لتطبيق قواعد الأمن التشغيلية.وفي الخامس من تموز/ يوليو الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إحباط ما قال إنها محاولات متكررة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لاختراق هواتف جنوده.وأوضح أن حماس عمدت إلى إنشاء "تطبيق ألعاب وحسابات مزيفة تحاول إقناع الجنود بتحميل التطبيق الذي من شأنه أن يتحكم بشكل كامل بالهواتف".وكانت (حماس) أكدت خلال السنوات الماضية أن "حرب العقول" مستمرة بين المقاومة والاحتلال في سياق المواجهة الكاملة معه، وأنها أثبتت قدراتها الاستخباراتية في مجابهة أجهزة أمن الاحتلال.