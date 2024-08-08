أمير قطر والرئيس التركي يبحثان تطورات الحرب بغزة والتصعيد الإقليمي



وقال أمير قطر، في منشور على منصة (إكس) إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الإستراتيجية والتعاون الثنائي الشامل وتنسيق الجهود بشأن تطورات المنطقة وتحدياتها المتزايدة، ولا سيما مساعي خفض التصعيد والتوصل إلى حل لوقف الحرب على غزة.



بدورها، قالت الرئاسة التركية إن الطرفين بحثا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتطورات الإقليمية والدولية.



وأضافت أن أردوغان أكد خلال اللقاء أن إسرائيل باغتيالها إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) "أثبتت مرة أخرى أنه لا نية لديها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بل تحاول رفع حدة التوتر في المنطقة بهجماتها المستمرة على الأراضي الفلسطينية ولبنان".



وشدد الرئيس التركي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات فعالة لوقف العدوان الإسرائيلي.



وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط إثر اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، والقائد العسكري في (حزب الله) اللبناني فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي.



ووضعت إسرائيل قواتها ومرافقها الحيوية في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد من إيران و(حزب الله)، في حين أكدت طهران أن ردها سيكون "مفاجئاً" و"حاسماً".





رام الله - دنيا الوطنأجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، اليوم الخميس، شملت التصعيد الراهن في المنطقة وتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة غزة.