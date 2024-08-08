الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصفه مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطناستشهد وأصيب عشرات المواطنين في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال بقصفه مدرستين تؤويان نازحين شرقي مدينة غزة، مساء اليوم الخميس.واستهدف قصف الاحتلال مدرستي الزهراء وعبد الفتاح حمود في حي الدرج، ما أدى لاستشهاد 16 مواطناً وإصابة 30 آخرين، كما فُقد عدد من الأشخاص إثر القصف، بحسب الدفاع المدني.وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني، في تصريحات صحفية، إن الاحتلال يريد أن يوصل رسالة للسكان بأنه لا مكان آمنا في القطاع.من جانبه، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المنطقة، مكررا ما قاله في هجمات مماثلة سابقا، بأنه يستهدف مسلحين فلسطينيين في مجمعات المدارس.وزعم الجيش أنه قصف اليوم مراكز قيادة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في محيط المدرستين بحي الدرج.وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي، فإن جيش الاحتلال قصف 174 مركزا لإيواء النازحين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.