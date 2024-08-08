مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة

رام الله - دنيا الوطنأدانت جمهورية مصر العربية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي ادعى فيها بوجود مبرر أخلاقي لتجويع المدنيين في قطاع غزة، معتبرة أن مثل هذه التصريحات المشينة مرفوضةً شكلاً وموضوعاً، وتُعد مخالفةً صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تفرض على إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.كما اعتبرت الخارجية المصرية في بيان له، اليوم الخميس، صدور مثل هذه التصريحات غير المسؤولة بمثابة تحريض مرفوض ضد سكان قطاع غزة، وإمعانا في التنصل من تنفيذ التدابير المؤقتة التي طالبت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل.وذكّرت الخارجية المصرية كافة أطراف المجتمع الدولي، بأن جوهر وأساس القانون الدولي الإنساني تشكل وتطور عبر العقود الماضية لمكافحة ومنع مثل تلك الممارسات المناهضة للكرامة الإنسانية.وطالبت، بضرورة الاضطلاع بجهد دولي فعال لوضع حد للمآسي التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة، وبما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير القانونية والأخلاقية للحروب.وكان سموتريتش قد دعا خلال مؤتمر استيطاني، إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة، وإلى تجويع المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، قائلاً إن "تجويع مليوني فلسطيني حتى الموت هو أمر عادل وأخلاقي".