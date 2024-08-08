الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق جديدة وواسعة شرق خانيونس





رام الله - دنيا الوطنأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أوامر إخلاء جديدة لمناطق واسعة شرق محافظة خانيونس، ووادي السلقا والقرارة جنوب قطاع غزة.وطالب الجيش بإخلاء مناطق (السلقا وحاراتها القرارة وحاراتها، بني سهيلا وحاراتها، عبسان وحاراتها، خربة خزاعة وحاراتها وأحياء الشيخ ناصر، مركز المدينة، السطر والمحطة).يشار إلى أن الاحتلال وخلال الأيام الماضية طالب بإخلاء عدة مناطق شرق وجنوب محافظة خانيونس، قبل أن يقوم بتوسيع المناطق المنوي إخلاءها اليوم.