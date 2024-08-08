"الميادين": السنوار سيختار نائباً له ويمنحه كافة صلاحياته

رام الله - دنيا الوطنتحدثت قناة "الميادين" اللبنانية، عن الخطوة الأولى التي سيقدم عليها رئيس حركة (حماس) الجديد يحيى السنوار، الذي تولى المنصب عقب اغتيال رئيس الحركة السابق اسماعيل هية في طهران قبل أسبوع.وأوضحت القناة أن الحركة في انتظار قرار يحيى السنوار بتعيين نائباً له يقوم بممارسة كافة الصلاحيات الخاصة به بسبب تواجده في قطاع غزة، وبسبب الحرب المستمرة.وبينت القناة بحسب مصادرها، أن من بين المرشحين لموقع نائب رئيس المكتب السياسي (خالد مشعل وخليل الحية وموسى أبو مرزوق).