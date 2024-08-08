صحيفة: اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لتهدئة في غزة بغضون أيام

رام الله - دنيا الوطنيواصل المسؤولون المصريون جهودهم بهدف التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، في ظل اتصالات مكثّفة جرت خلال اليومين الماضيين، ولقاء جمعهم بوفد إسرائيلي في القاهرة السبت الماضي.ونقلت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، عن مصادر مُطّلعة أن المسؤولين المصريين يأملون في "التوصل إلى تهدئة في غزة في غضون أيام"، تستبق بحسب الافتراض الأميركي - المصري، الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية في طهران.وبينت الصحيفة بحسب مصادرها، أن واشنطن تعوّل على ما تسميه "حاجة المقاومة إلى الهدنة"، والتي ترى أنها "قد تدفعها إلى الموافقة" على ما يُعرض عليها.بدورها، تعتقد مصر أن "قدرة مسؤولي التفاوض على التواصل مع الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، سيكون داعماً لمسار التهدئة، والذي لا يتضمن - بحسب ما هو مطروح حالياً - الإفراج عن بعض الأسرى، بل ضمان سلامتهم وإيصال مساعدات إليهم".كما تعتقد القاهرة أن "ثمة حاجة إلى ضمان الالتزام الإسرائيلي بما قد يجري التوصل إليه وإعلانه للرأي العام".وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأميركية لا "ترغب في اللحظة الحالية في حدوث تصعيد شامل، وسط مخاوف من أن تدفع التصرفات الإسرائيلية غير المحسوبة والقرارات المنفردة إلى توريط واشنطن في الاستجابة لخيارات لا تريد الوصول إليها".