"رويترز": الحية سيواصل قيادات المفاوضات وسيحظى بدور محوري تحت قيادة السنوار

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر فلسطينية، من بينها مسؤول في حركة (حماس)، أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية سيواصل قيادة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة.ونقلت وكالة (رويترز) عن مصادر أن خليل الحية سيواصل المفاوضات بتوجيه من يحي السنوار رئيس الحركة الذي عين حديثاً خلفاً لإسماعيل هية الذي اغتيل في طهران.كما نقلت الوكالة عن مصادر آخر مطلع على مشاورات (حماس) بأن الحية كان يحظى بثقة هنية والسنوار، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يستمر في قيادة المفاوضات غير المباشرة كونه الوجه الدبلوماسي لحماس".ولفتت إلى أن الحية وزاهر جبارين الذي يقود (حماس) في الضفة الغربية من خارج الأراضي الفلسطينية "من المتوقع أن يلعبا دورا أكبر في المستقبل كونهما يتمتعان بعلاقة قوية مع إيران وحزب الله".ورفضت المصادر الكشف عن هويتها بسبب الحساسيات السياسية.