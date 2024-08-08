المستوى السياسي الإسرائيلي يوصي بمحاولة تجنب حرب شاملة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، إن المستوى السياسي أوصى المستوى العسكري بمحاولة عدم تصعيد الأمور وصولا لحرب شاملة في المنطقة.ولفتت الصحيفة في تقرير لها اليوم الخميس، إلى أن التقديرات في إسرائيل تشير أن الوقت ليس مثاليا لحرب شاملة، وسط خسائر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة واستعدادات حزب الله بالجبهة الشمالية.وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني.وبينما أعلنت إسرائيل حالة تأهب تحسبا لرد من إيران وحزب الله، تتصاعد المخاوف من أن يتحول التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.