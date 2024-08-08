استشهاد موظف بمؤسسة "المطبخ العالمي" وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسة "المطبخ العالمي" الإغاثية، أن فلسطينياً من موظفيها استشهد في قطاع غزة، لينضم إلى زملاء سابقين له استشهدوا مسبقاً في ضربات وقصف إسرائيلي خلال العدوان الحالي.وبينت المنظمة أن الموظف نادي السلوت استشهد أمس الأربعاء، في قصف للاحتلال على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.وقالت في منشور على موقع إكس إنه كان “عضوا أصيلا في فريقنا للمستودعات منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح وكان في جوهره محبا للخير”.وأضافت المنظمة أنها لا تزال تنظر في تفاصيل ما حدث لكنها تعتقد أنه كان في غير وقت العمل عندما استشهد.