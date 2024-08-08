بالفيديو: الاحتلال يفجر منزل الشهيد مؤمن مسالمة جنوب الخليل











رام الله - دنيا الوطنفجَرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد مؤمن فايز المسالمة في بلدة دورا جنوب محافظة الخليل.واقتحمت قوات الاحتلال دورا، وحاصرت منزل عائلة الشهيد مسالمة في حي الناموس غرب البلدة بعد أن أغلقت الطرق المؤدية اليه بالسواتر الترابية، وأجبرت العائلة على اخلاء المنزل، وشرعت بتفخيخ جدرانه الداخلية، قبل أن يتم نسفه في وقت لاحق.وكان الاحتلال أخطر العائلة بهدم المنزل في الخامس من شهر حزيران الماضي.يشار إلى أن الشهيد مسالمة ارتقى برصاص شرطة الاحتلال في الأول من نيسان/ أبريل الماضي داخل أراضي الـ48.