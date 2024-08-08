شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، حارا إلى شديد الحرارة، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئاً نسبيا في باقي المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحوالي 3 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الأحد، يكون الجو حارا نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بقليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 والاثنين المقبل، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يقدم 43 مليون يورو للسلطة لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بالضفة

الاتحاد الأوروبي يقدم 43 مليون يورو للسلطة لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين بالضفة

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية جديدة في خانيونس

جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية جديدة في خانيونس

بيان قطري مصري أميركي مشترك بشأن محادثات وقف إطلاق النار بغزة

بيان قطري مصري أميركي مشترك بشأن محادثات وقف إطلاق النار بغزة

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصفه مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بقصفه مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة

نتنياهو يتحدث عن إدارة غزة بعد الحرب ويوجه رسالة لحزب الله

نتنياهو يتحدث عن إدارة غزة بعد الحرب ويوجه رسالة لحزب الله

الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق جديدة وواسعة شرق خانيونس

الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق جديدة وواسعة شرق خانيونس

15 شهيداً في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

15 شهيداً في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

&quot;يديعوت&quot;: تحركات دبلوماسية كبيرة لوقف رد إيران وحزب الله مقابل وقف الحرب بغزة

"يديعوت": تحركات دبلوماسية كبيرة لوقف رد إيران وحزب الله مقابل وقف الحرب بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق جديدة وواسعة شرق خانيونس

الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق جديدة وواسعة شرق خانيونس

15 شهيداً في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

15 شهيداً في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

&quot;يديعوت&quot;: تحركات دبلوماسية كبيرة لوقف رد إيران وحزب الله مقابل وقف الحرب بغزة

"يديعوت": تحركات دبلوماسية كبيرة لوقف رد إيران وحزب الله مقابل وقف الحرب بغزة

الصحة بغزة: 22 شهيدا و77 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

الصحة بغزة: 22 شهيدا و77 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

قرار بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول الأقصى لستة أشهر

قرار بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول الأقصى لستة أشهر

&quot;الميادين&quot;: السنوار سيختار نائباً له ويمنحه كافة صلاحياته

"الميادين": السنوار سيختار نائباً له ويمنحه كافة صلاحياته

مُقترح جديد لتسوية شاملة بالمنطقة تُنهي حرب غزة.. هذه تفاصيلها

مُقترح جديد لتسوية شاملة بالمنطقة تُنهي حرب غزة.. هذه تفاصيلها

صحيفة: اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لتهدئة في غزة بغضون أيام

صحيفة: اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لتهدئة في غزة بغضون أيام

منوعات

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

الظهور الأول للأميرة كيت ميدلتون بعد الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان

الظهور الأول للأميرة كيت ميدلتون بعد الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان

عربي

الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء ويكلف بديلاً له

الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء ويكلف بديلاً له

جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمّرتين أميركيتين وسفينة في البحر الأحمر

جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمّرتين أميركيتين وسفينة في البحر الأحمر

السعودية: اغتيال هنية انتهاك صارخ لسيادة إيران وتهديد للسلم والأمن الإقليميين

السعودية: اغتيال هنية انتهاك صارخ لسيادة إيران وتهديد للسلم والأمن الإقليميين

نصر الله: ردنا آتٍ وحدنا أو مع محور المقاومة مهما تكن العواقب

نصر الله: ردنا آتٍ وحدنا أو مع محور المقاومة مهما تكن العواقب