تقديرات إسرائيلية: حزب الله سيوجه "الضربة الأولى" وستكون الأهداف عسكرية وأمنية



وبحسب الهيئة الإسرائيلية، "يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن (حزب الله) وإيران سيحاولان ضرب أهداف عسكرية"، وقالت إن سلاح الجو الإسرائيلي وشعبة الاستخبارات والقوات الأميركية في المنطقة في حالة تأهب قصوى، وهو أمر يدركه (حزب الله) وإيران أيضًا وربما يؤثر على شدة الانتقام الذي يخططان له".



إسرائيل تطلب الدعم الدولي في مواجهة إيران وتعمل على تشكيل تحالف إقليمي



وفي إطار الاستعدادات للتعامل مع الهجوم الإيراني المرتقب، وكجزء من "رد دبلوماسي استباقي"، وجهت إسرائيل رسائل إلى عدد من الدول حول العالم مضمونها أن تل أبيب "ستدافع عن نفسها، وليس فقط بقدراتها الذاتية، بل أيضًا من خلال تحالف إقليمي وحلفائها"، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية، في نشرتها المسائية.



وأفادت الهيئة بأنه "في الأيام الأخيرة، أرسل وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رسائل إلى عدد من وزراء الخارجية، خصوصًا من دول الاتحاد الأوروبي، تتضمن الرسالة التالية: إيران تزعزع استقرار المنطقة، وإسرائيل مستعدة للدفاع عن نفسها بالتعاون مع حلفائها".



وذكرت أنه "تم تبادل الرسائل بشكل رئيسي عبر تطبيق واتساب مع وزراء خارجية فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وهولندا، وقبرص، وسويسرا".



أضافت أن "بعضهم أعرب عن دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، دون الإفصاح عن الموقف الذي عبرت عنه الدول المذكورة في ظل الدعوات الدولية لـ"ضبط النفس" والتحذيرات من حرب واسعة.





بدورها، نقلت (القناة 12) عن مسؤول سياسي رفيع أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن "(حزب الله) سيقوم بالهجوم أولًا - خلال الساعات القليلة المقبلة"، وقال المسؤول إن "إسرائيل نقلت رسالة (غير مباشرة لحزب الله)، مفادها أن أي اعتداء على المدنيين سيكون خطًا أحمر سيؤدي إلى رد فعل حاسم وغير متناسب".وقال المسؤول الإسرائيلي إن تل أبيب "تستعد لمواجهة هجمات أو عمليات إرهابية ضد رموز إسرائيلية أو بعثاتها في الخارج"، ولفتت القناة إلى أنه "حاليًا لا تشديد على تحذيرات السفر"، كما أنه لم يتم الإعلان عن تعليمات خاصة تتعلق بالجبهة الداخلية، الأمر الذي يبحثه وزير الجيش، يوآف غالانت، مع قادة الجيش الإسرائيلي.