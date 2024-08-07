شؤون فلسطينية

البيت الأبيض: أغلقنا بعض الفجوات المهمة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

البيت الأبيض: أغلقنا بعض الفجوات المهمة في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد البيت الأبيض، مساء الأربعاء، أنه تم إغلاق بعض الفجوات المهمة في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وقال البيت الأبيض إنه يواصل المحادثات مع شركائه والقادة في الشرق الأوسط بما في ذلك قطر ومصر ويحث على خفض التصعيد.

في سياق آخر، قال البيت الأبيض إن التقارير عن اغتصاب وتعذيب وانتهاك حقوق السجناء الفلسطينيين مقلقة للغاية، مضيفاً: "على إسرائيل ضمان المساءلة عن أي انتهاكات أو تجاوزات".

وتابع: "ندعم تحقيقا يجريه الجيش الإسرائيلي في الانتهاكات التي يرتكبها جنوده بحق المعتقلين الفلسطينيين".

وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال اليوم الأربعاء، إن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة وصلت إلى مرحلتها النهائية، مضيفاً "نعتقد بقوة أنها ستصل إلى خط النهاية قريبا جدا".

وأوضح بلينكن أن الرئيس جو بايدن اتفق مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة إتمام المفاوضات التي وصلت المرحلة النهائية. 

واعتبر أنه من المهم أن تعمل كل الأطراف على وضع اللمسات النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار بأقرب وقت ممكن.

رسالة للسنوار

وقال بلينكن إنه يتعين على الرئيس الجديد للمكتب السياسي لحركة (حماس) يحيى السنوار أن يقرر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل.

ووصف بلينكن السنوار بأنه "كان ولا يزال صانع القرار الرئيسي في ما يتعلق بإبرام اتفاق وقف لإطلاق النار" في غزة، وذلك بعد أن أعلنت (حماس) تعيين قائدها في غزة رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لإسماعيل هنية الذي اغتيل قبل أسبوع بطهران.

وأضاف الوزير الأميركي "عليه أن يقرر ما إذا كان سيمضي قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار الذي سيساعد بشكل واضح العديد من الفلسطينيين المحتاجين بشدة لوقف الحرب".

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