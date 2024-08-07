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جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمّرتين أميركيتين وسفينة في البحر الأحمر

جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمّرتين أميركيتين وسفينة في البحر الأحمر
سفينة كانت جماعة الحوثي قد استهدفتها - توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة (أنصار الله) الحوثيين اليمنية، الأربعاء، استهداف المدمرتين الأميركتين "كول" و "لابون"، وسفينة أخرى في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ المسيرة والباليستية.

وقال يحيى سريع، الناطق العسكري لقوات الحوثيين، في بيان متلفز، إن "القوات البحرية (التابعة للجماعة) نفذت ثلاث عمليات عسكرية مشتركة، استهدفت الأولى المدمرة الأميركية ’كول’ في خليج عدن ’جنوبي اليمن’، بعدد من الطائرات المسيرة وحققت العملية هدفَها بنجاح".

أما العملية الثانية، فاستهدفت المدمرة الأميركية "لابون"، بعدد من الصواريخ الباليستية، (لم تحدد مكان استهدافها)"، وفق سريع.

وأوضح أن "استهداف المدمرتين الأميركيتين جاء أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية، باتجاه شمال البحر الأحمر في إطار تقديم الحماية العسكرية الأميركية للعدو الإسرائيلي".

وذكر سريع، أن القوات البحرية استهدفت أيضا "سفينةَ (Contship Ono) في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر".

وأشار إلى أن "استهداف السفينة جاء نتيجة لانتهاك الشركة المالكة لها (لم يذكرها)، قرار (الجماعة) بحظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأكد سريع "استمرار القوات المسلحة (التابعة للجماعة) في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان (الإسرائيلي) ورفع الحصار عن غزة".

وذكر أن قواته "لن تتردد في استهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان (الأميركي البريطاني) على اليمن".

وتشن جماعة الحوثي هجمات على حركة الشحن الدولي قرب اليمن منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

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