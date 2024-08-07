تزايد الخلافات بين غالانت ورئيس أركان جيشه.. فما السبب؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت مصادر إسرائيلية، عن تصاعد التوتر بين وزير الجيش يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي في الأسابيع الأخيرة، على خلفية تقدم القتال في الحرب على غزة وتطبيق توجيهات المستوى السياسي وشدة الغارات الإسرائيلية على أهداف.ونقل موقع "والاه" عن المصادر أن غالانت وهليفي حاولا تسوية الخلافات بمحادثات على انفراد، من دون أن يؤدي ذلك إلى خفض التوتر بينهما.ورغم أن هذه الخلافات "سرية"، إلا أن المصادر لفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يدفع قدما توجيهات بالاستعداد لفرض حكم عسكري في قطاع غزة.وأضافت المصادر أن التوتر بين غالانت وهليفي ينعكس على العلاقات بين مكتبيهما ويرفع مستوى الشكوك المتبادلة.