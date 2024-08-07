دولي

من هو تيم والز نائب كامالا هاريس في سباق الرئاسة الأميركية؟

من هو تيم والز نائب كامالا هاريس في سباق الرئاسة الأميركية؟
كامالا هاريس و تيم والز
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مرشحة الحزب الديمقراطي للسباق الانتخابي الرئاسي في الولايات المتحدة كامالا هاريس اختيار حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز مرشحا لمنصب نائب الرئيس.

ويعتبر اختيار هاريس نائبا لها في السباق نحو البيت الأبيض ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، هو أول قرار كبير تتخذه بوصفها مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي.

من هو والز؟

انتُخب والز (60 عاما)، وهو من قدامى المحاربين في الحرس الوطني للجيش الأميركي ومعلم سابق، في منطقة ذات ميول جمهورية في مجلس النواب الأميركي في عام 2006 وظل عضوا فيه لمدة 12 عاما قبل انتخابه حاكما لولاية مينيسوتا في عام 2018.

وخلال سنواته حاكما، دفع والز بأجندة تقدمية تتضمن تقديم وجبات مدرسية مجانية وأهدافا لمعالجة تغير المناخ وتخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة وتوسيع الإجازات المدفوعة الأجر للعمال في مينيسوتا.

ودافع والز عن حقوق الإنجاب للمرأة، لكنه أظهر أيضا ميولا محافظة في أثناء تمثيل منطقة ريفية بمجلس النواب الأميركي، إذ دافع عن مصالح زراعية ودعم الحق في امتلاك السلاح.

وبذلك، تكون هاريس -وهي ابنة مهاجرين من جامايكا والهند- قد اختارت شخصية سياسية ذات شعبية من الغرب الأوسط تصوت ولايته الأصلية بشكل مضمون للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، ولكنها قريبة من ويسكونسن وميشيغان، وهما ولايتان دائما ما تشهدان صراعا قويا بين الحزبين.

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