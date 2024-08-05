سموتريتش يشرع تجويع سكان غزة حتى الموت

رام الله - دنيا الوطندعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، إلى الاستيطان في قطاع غزة، وزعم أنه طالما أن "رهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، فإن تجويع مليوني فلسطيني حتى الموت هو أمر عادل وأخلاقي".جاءت أقوال سموتريتش خلال "مؤتمر قطيف"، حول إعادة بناء الكتلة الاستيطانية "غوش قطيف" في قطاع غزة التي أخلتها إسرائيل بخطة فك الارتباط، العام 2005.وقال سموتريتش إنه "لم أطلب وصف الاستيطان في غزة كجزء من أهداف الحرب، ومسموح لي أن أقول تطلعاتي، وحيث لا يوجد استيطان لا يوجد أمن، ورئيس الحكومة يقول إن هذا ليس واقعيا لكني أختلف معه في هذا الموضوع".واعتبر سموتريتش أنه "لا يمكن القضاء على حماس عسكريا ومدنيا من دون سيطرة على المساعدات الإنسانية. ولدي نقاش واحد مركزي مع الجيش ومع وزير الأمن، وفي هذا الموضوع لا علم لي إذا كان رئيس الحكومة لا يريد أم لا ينجح في فرض الموضوع عليهم، وهو تولي مسؤولية المجهود المدني – الإنساني الآن، خلال فترة الحرب. والجيش يموت خوفا من مصطلح الحكم العسكري".