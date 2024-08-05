مجموعة الدول السبع تدعو لضرورة التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

رام الله - دنيا الوطندعا وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، جميع الأطراف إلى التهدئة والامتناع عن اتخاذ أية خطوات قد تزيد من تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، في ختام اجتماع عقد عبر "الفيديو كونفرنس"، " ندعو الأطراف المعنية إلى الامتناع عن أية مبادرة أو خطوات من شأنها أن تعوق مسار الحوار والاعتدال وتفضي إلى تصعيد جديد".وأضاف البيان، أن وزراء الخارجية أكدوا أولوية التوصل إلى نتيجة إيجابية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تكثيف المساعدات الإنسانية.