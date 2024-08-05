بزنة نصف طن.. أميركا تصادق على إرسال قنابل لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنصادقت الولايات المتحدة الأميركية، على إرسال شحنة قنابل لسلاح الجو الإسرائيلي، بحسب ما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم".وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية وافقت على إرسال شحنات قنابل من نوع MK-83 والتي تزن نصف طن إلى إسرائيل.وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو طلب من بايدن أيضًا تسليم قنابل أثقل، وهي ضرورية إذا اتسعت الحرب عل الحدود الشمالية بين لبنان وإسرائيل.وتابعت، "ولكن حتى هذه اللحظة ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على نقل قنابل MK-84، التي تزن طنًا إلى إسرائيل".