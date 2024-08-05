التزام أمريكي لنتنياهو حال تعثر المفاوضات

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت آحرنوت) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن تقديم الإدارة الأميركية مسودة التزام لنتنياهو بخصوص استئناف العدوان على غزة إن تعثرت مفاوضات الصفقة.وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة قدمت مسودة التزام لنتنياهو باستئناف الحرب إن تعثر الاتفاق على المرحلة الثانية للصفقة المرتقبة.وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو علق سبب تعثر المفاوضات على تأخر تعهد أمريكي يتيح مواصلة الحرب في حال عدم الاتفاق.ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصادر مشاركة في المفاوضات، فإنه من المُحتمل أن تؤدي محادثات نتنياهو الصعبة مع بايدن إلى انفراجة.وتتصاعد حدة الانتقادات الإسرائيلية إلى نتنياهو، وتتهمه بأنه المعرقل الرئيس لإبراء صفقة تبادل أسرى، تؤدي لوقف إطلاق النار في غزة.