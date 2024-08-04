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جماعة الحوثي تعلن إسقاط مسيّرة أميركية بصعدة واستهداف سفينة بخليج عدن

جماعة الحوثي تعلن إسقاط مسيّرة أميركية بصعدة واستهداف سفينة بخليج عدن
صورة نشرتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين لحطام المسيّرة الأميركية التي تم إسقاطها الأحد في صعدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، مساء الأحد، أنها أسقطت طائرة أميركية مسيّرة فوق محافظة صعدة الشمالية، واستهدفت سفينة في خليج عدن، في أول هجوم على ممرات الشحن منذ أن نفذت إسرائيل غارة جوية انتقامية على ميناء الحديدة اليمني يوم 20 تموز/يوليو الماضي.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة (أنصار الله) في بيان، إن "القوات البحرية وسلاح الجو المسيّر والقوة الصاروخية تمكنت من إسقاط طائرة أميركية نوع "إم كيو 9" (MQ-9)، بصاروخ أرض جو محلي الصنع، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة صعدة شمالي البلاد".

وأوضح سريع أن تلك الطائرة "تُعد السابعة من نوعها التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

وأضاف أن "القوات البحرية والقوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها سفينة "غروتون" في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية، و"كانت الإصابة دقيقة"، دون الإشارة إلى هويتها والجهة المالكة لها.

وقال إن "استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها (لم يسمها) قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

كما أكد سريع "استمرار قوات الجماعة في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلاده".

من جهتها، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة (أمبري) البريطانية للأمن البحري أمس السبت أن السفينة استُهدفت بصاروخ على بعد 125 ميلا بحريا شرقي ميناء عدن اليمني.

وأضافتا أن السفينة لم تتعرض لأضرار ولم يُرصد أي تسرب للمياه أو للنفط إليها.

ويعد هذا الهجوم هو الأول بعد فترة هدوء أعقبت غارة إسرائيلية على الحديدة، وقعت بعد هجوم بطائرة "يافا" المسيّرة التي أطلقها الحوثيون على تل أبيب.

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