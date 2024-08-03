الأردن يطلب من رعاياه مغادرة لبنان في أقرب وقت

رام الله - دنيا الوطنطلبت وزارة الخارجية الأردنية من رعاياها المقيمين والمتواجدين في لبنان، مساء السبت، مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن، كما أهابت بمواطنيها عدم السفر إلى بيروت بالوقت الراهن، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن هذه التوصية تأتي من منطلق التحوط لأي تطورات في ضوء الوضع الإقليمي، والحرص على سلامة المواطنين.وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية، ‏والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر أرقامها.