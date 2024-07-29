الاحتلال يغتال اثنين من عناصر حزب الله.. والحزب يرد بقصف صاروخي

رام الله - دنيا الوطنأعلن (حزب الله) اللبناني، الاثنين، قصفه موقعاً عسكرياً إسرائيلياً بصواريخ؛ وقال الحزب، في بيان، إن عناصره قصفوا موقع البغدادي العسكري الإسرائيلي بالعشرات من صواريخ (كاتيوشا).وأضاف أن القصف يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة (..) وردا على ‌‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا (جنوب)".كما قالت كالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية على طريق (ميس الجبل-شقرا) ؛ فاستشهد شخصين وأصيب ثلاثة بينهم طفل.وأعلن حزب الله أن الشهيدين من عناصره، ما رفع الحصيلة في المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 386 منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر.