الجزائر: لجنة الانتخابات تقبل ملفات 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات في الجزائر، أمس الخميس، قبول ملفات 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، ورفض 13 ملفا.وأعلن رئيس لجنة الانتخابات محمد شرفي، أن سلطة الانتخابات استقبلت 16 ملفا للراغبين في الترشح حتى 18 يوليو/ تموز الجاري.وأضاف أنها "بعد معالجة جميع الملفات ومداولات مجلسها، انتهت إلى قبول ملفات 3 مترشحين، ورفض 13 ملفا".وكشف أن من جرى قبول ملفاتهم هم: الرئيس عبد المجيد تبون الذي قرر الترشح لولاية رئاسية ثانية، ويوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية (يساري معارض)، وعبد العالي حساني شريف رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالبلاد).وأضاف شرفي، أن سلطة الانتخابات سلمت قراراتها الخاصة بملفات المترشحين، صبيحة الخميس، للمحكمة الدستورية التي ستتولى بدورها دراستها واعتماد القائمة النهائية بأسماء المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية في غضون 7 أيام (حتى 3 أغسطس/ آب المقبل).وتنظر المحكمة الدستورية، كذلك، في طعون من رفضت ملفاتهم حال تقدمهم بها.ووفقا للآجال الزمنية المحددة قانونا لسير العملية الانتخابية، فإن الحملة الدعائية للرئاسيات ستنطلق في 15 أغسطس المقبل.