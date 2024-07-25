العاهل الأردني يحل مجلس النواب

رام الله - دنيا الوطنقرر العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الخميس، حل مجلس النواب، تمهيداً لإجراء انتخابات للمجلس الذي تبلغ فترة عمله 4 سنوات.جاء ذلك على صفحة الديوان الملكي الرسمية، عبر منصة "إكس"، بعدما أعلن، أمس الأربعاء، أن الملك أصدر أمرا بإجراء انتخابات لمجلس النواب.ونقل الديوان عن الملك عبد الله قوله إن الأردن "أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي"، مؤكداً على ضرورة بذل الجهود من قبل هيئة الانتخابات "لإنجاح العملية الانتخابية والعمل لمنع أي تجاوزات بكل حزم".وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من سبتمبر المقبل.