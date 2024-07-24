عربي

حزب الله يبث مشاهد جديدة عاد بها "الهدهد" من قاعدة جوية إسرائيلية

حزب الله يبث مشاهد جديدة عاد بها "الهدهد" من قاعدة جوية إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
بث (حزب الله) اللبناني، الأربعاء، مشاهد عادت بها طائرته المسيّرة "الهدهد" تظهر عمليات استطلاعية قال إنها من فوق قاعدة (رامات دافيد) الجوية الإسرائيلية التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ونقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر في (حزب الله)، إن الشريط -ومدته ثماني دقائق- تم تصويره بالكامل أمس الثلاثاء، مضيفا أن توقيت نشره مرتبط بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

ويحمل الشريط الجديد في لبنان، مجموعة كبيرة من الرسائل على مستويات متعددة. وأضاف أنه يعكس القدرات التقنية والاستخباراتية التي سمحت بالوصول إلى عمق القاعدة الإسرائيلية، بالإضافة لتحويل المعطيات إلى بنك للأهداف.

وتعتبر القاعدة المعنية هي القاعدة الأكبر في شمال إسرائيل، وتضم تخصصات مختلفة من مستويات متعددة على مستوى سلاح الجو الإسرائيلي والرصد والاستطلاع وتنفيذ الهجمات، وفق ( الجزيرة نت).

قدرة فائقة

وأظهر التسجيل أن لدى (حزب الله) قدرة فائقة على الوصول إلى عمق القاعدة الجوية، رغم حالة الاستنفار التي أعلنها جيش الاحتلال بعد عملية قصف ميناء الحديدة.

وأعطى التسجيل المصور تفصيلا دقيقا لكامل القاعدة الجوية الإسرائيلية، بتفاصيلها وأسراب طائراتها والمنصات الموجودة بداخلها ولأمان قادة القاعدة.

وفي أعقاب انتشار فيديو (حزب الله)، حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقليل من أهمية هذا الاختراق لأجواء قاعدة (رمات دافيد) الجوية، معبراً أن "مقطع الفيديو الذي نشره حزب الله تم تصويره بواسطة طائرة مسيرة للتصوير فقط. وعمل القاعدة لم يتضرر".

وأضاف الجيش في بيانه أن "الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو بضمنه يعمل ضد منظومة حزب الله الجوية، وهاجم مئات الأهداف في هذه المنظومة في الأشهر الأخيرة". وتابع أن "سلاح الجو يعمل بكافة الوسائل على حماية سماء دولة إسرائيل وسيستمر في القيام بذلك"، وفق قوله.

وكان (حزب الله) نشر في حزيران/ يونيو الماضي مقطعا مصورا هو الأول لما عادت به مسيرته "الهدهد" مدته تسع دقائق تضمن مسحا دقيقا لمناطق بشمال إسرائيل.

كما نشر في التاسع من شهر تموز/ يوليو الجاري مقطعاً مصوراً ثانياً مدته نحو 10 دقائق تحت عنوان "الهدهد حلقة 2″، أظهر مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقار قيادية ومعسكرات في الجولان السوري المحتل.








أخبار ذات صلة

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة

مصر تدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي الداعية لتجويع سكان غزة

الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء ويكلف بديلاً له

الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء ويكلف بديلاً له

جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمّرتين أميركيتين وسفينة في البحر الأحمر

جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمّرتين أميركيتين وسفينة في البحر الأحمر

السعودية: اغتيال هنية انتهاك صارخ لسيادة إيران وتهديد للسلم والأمن الإقليميين

السعودية: اغتيال هنية انتهاك صارخ لسيادة إيران وتهديد للسلم والأمن الإقليميين

نصر الله: ردنا آتٍ وحدنا أو مع محور المقاومة مهما تكن العواقب

نصر الله: ردنا آتٍ وحدنا أو مع محور المقاومة مهما تكن العواقب

4 شهداء في غارة للاحتلال على بلدة ميفدون جنوب لبنان

4 شهداء في غارة للاحتلال على بلدة ميفدون جنوب لبنان

وزير الخارجية الأردني ينفي حمله لطهران رسائل من إسرائيل

وزير الخارجية الأردني ينفي حمله لطهران رسائل من إسرائيل

جماعة الحوثي تعلن إسقاط مسيّرة أميركية بصعدة واستهداف سفينة بخليج عدن

جماعة الحوثي تعلن إسقاط مسيّرة أميركية بصعدة واستهداف سفينة بخليج عدن

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق جديدة وواسعة شرق خانيونس

الاحتلال يطالب بإخلاء مناطق جديدة وواسعة شرق خانيونس

15 شهيداً في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

15 شهيداً في قصف إسرائيلي على مخيم البريج

&quot;يديعوت&quot;: تحركات دبلوماسية كبيرة لوقف رد إيران وحزب الله مقابل وقف الحرب بغزة

"يديعوت": تحركات دبلوماسية كبيرة لوقف رد إيران وحزب الله مقابل وقف الحرب بغزة

الصحة بغزة: 22 شهيدا و77 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

الصحة بغزة: 22 شهيدا و77 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

قرار بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول الأقصى لستة أشهر

قرار بمنع الشيخ عكرمة صبري من دخول الأقصى لستة أشهر

&quot;الميادين&quot;: السنوار سيختار نائباً له ويمنحه كافة صلاحياته

"الميادين": السنوار سيختار نائباً له ويمنحه كافة صلاحياته

مُقترح جديد لتسوية شاملة بالمنطقة تُنهي حرب غزة.. هذه تفاصيلها

مُقترح جديد لتسوية شاملة بالمنطقة تُنهي حرب غزة.. هذه تفاصيلها

صحيفة: اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لتهدئة في غزة بغضون أيام

صحيفة: اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لتهدئة في غزة بغضون أيام

منوعات

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

مبلغ خيالي.. كم يتقاضى عمرو دياب مقابل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد؟

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بالفيديو: أول ظهور لناصيف زيتون وزوجته دانيلا رحمة في شهر العسل

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع &quot;الناتو&quot;

بسبب منتخب بلاده لكرة القدم.. رئيس وزراء بريطانيا يغادر اجتماع "الناتو"

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

تحقيقات مع البلوغر المصرية هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات مخلة بالآداب

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

رويدا عطية تودّع الفن وتعلن الاعتزال رسميا

مغني يناشد باكيا: &quot; أنقذوا أختي&quot;

مغني يناشد باكيا: " أنقذوا أختي"

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

مبارك الهاجري يفاجئ أحلام الشامسي باحتفال مميز بعيد زواجهما الـ22

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

كندة علوش تكشف تفاصيل معركتها مع سرطان الثدي

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

مايا نعمة تتحدى تقاليد الحمل.. اكتسبت 13 كيلوغرامًا وتواصل الرقص بحيوية

الظهور الأول للأميرة كيت ميدلتون بعد الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان

الظهور الأول للأميرة كيت ميدلتون بعد الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان

عربي

الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء ويكلف بديلاً له

الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء ويكلف بديلاً له

جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمّرتين أميركيتين وسفينة في البحر الأحمر

جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمّرتين أميركيتين وسفينة في البحر الأحمر

السعودية: اغتيال هنية انتهاك صارخ لسيادة إيران وتهديد للسلم والأمن الإقليميين

السعودية: اغتيال هنية انتهاك صارخ لسيادة إيران وتهديد للسلم والأمن الإقليميين

نصر الله: ردنا آتٍ وحدنا أو مع محور المقاومة مهما تكن العواقب

نصر الله: ردنا آتٍ وحدنا أو مع محور المقاومة مهما تكن العواقب