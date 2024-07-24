حزب الله يبث مشاهد جديدة عاد بها "الهدهد" من قاعدة جوية إسرائيلية





















رام الله - دنيا الوطنبث (حزب الله) اللبناني، الأربعاء، مشاهد عادت بها طائرته المسيّرة "الهدهد" تظهر عمليات استطلاعية قال إنها من فوق قاعدة (رامات دافيد) الجوية الإسرائيلية التي تبعد نحو 50 كيلومترا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.ونقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر في (حزب الله)، إن الشريط -ومدته ثماني دقائق- تم تصويره بالكامل أمس الثلاثاء، مضيفا أن توقيت نشره مرتبط بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.ويحمل الشريط الجديد في لبنان، مجموعة كبيرة من الرسائل على مستويات متعددة. وأضاف أنه يعكس القدرات التقنية والاستخباراتية التي سمحت بالوصول إلى عمق القاعدة الإسرائيلية، بالإضافة لتحويل المعطيات إلى بنك للأهداف.وتعتبر القاعدة المعنية هي القاعدة الأكبر في شمال إسرائيل، وتضم تخصصات مختلفة من مستويات متعددة على مستوى سلاح الجو الإسرائيلي والرصد والاستطلاع وتنفيذ الهجمات، وفق ( الجزيرة نت).قدرة فائقةوأظهر التسجيل أن لدى (حزب الله) قدرة فائقة على الوصول إلى عمق القاعدة الجوية، رغم حالة الاستنفار التي أعلنها جيش الاحتلال بعد عملية قصف ميناء الحديدة.وأعطى التسجيل المصور تفصيلا دقيقا لكامل القاعدة الجوية الإسرائيلية، بتفاصيلها وأسراب طائراتها والمنصات الموجودة بداخلها ولأمان قادة القاعدة.وفي أعقاب انتشار فيديو (حزب الله)، حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقليل من أهمية هذا الاختراق لأجواء قاعدة (رمات دافيد) الجوية، معبراً أن "مقطع الفيديو الذي نشره حزب الله تم تصويره بواسطة طائرة مسيرة للتصوير فقط. وعمل القاعدة لم يتضرر".وأضاف الجيش في بيانه أن "الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو بضمنه يعمل ضد منظومة حزب الله الجوية، وهاجم مئات الأهداف في هذه المنظومة في الأشهر الأخيرة". وتابع أن "سلاح الجو يعمل بكافة الوسائل على حماية سماء دولة إسرائيل وسيستمر في القيام بذلك"، وفق قوله.وكان (حزب الله) نشر في حزيران/ يونيو الماضي مقطعا مصورا هو الأول لما عادت به مسيرته "الهدهد" مدته تسع دقائق تضمن مسحا دقيقا لمناطق بشمال إسرائيل.كما نشر في التاسع من شهر تموز/ يوليو الجاري مقطعاً مصوراً ثانياً مدته نحو 10 دقائق تحت عنوان "الهدهد حلقة 2″، أظهر مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقار قيادية ومعسكرات في الجولان السوري المحتل.