جماعة الحوثي تنشر مشاهد من إطلاق مُسيّرة "يافا" نحو تل أبيب











رام الله - دنيا الوطننشرت جماعة (أنصار الله) الحوثيين، في اليمن، مشاهد من عملية إطلاق مُسيّرة، "يافا" التي استهدفت تل أبيب منذ أيام، مع مشاهد افتتاح معرض خاص بالطائرة، وبعض مواصفاتها.وذكر الإعلام الحربي التابع للجماعة على منصة (إكس) بعض خصائص الطائرة "يافا"، حيث قال إنها "طائرة بعيدة المدى متعددة المهام، تحمل رأس حربي شديد الإنفجار، و لديها أنظمة تخفي عن الرادارات والدفاعات الجوية".وأكد الإعلام الحربي على أنها "صنعت في اليمن"، مشيرا إلى أنه "أُزيح عنها الستار في عملية يافا الأخيرة 19 تموز/ يوليو 2024، عندما استهدفت منطقة (يافا - مايسمى "تل أبيب") المحتلة محققة إصابة مباشرة".وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن رداً على هجوم بطائرة بدون طيار استهدفت تل أبيب يوم الجمعة الماضي.وبحسب وسائل إعلام يمنية، استهدفت الغارات الإسرائيلية مستودعات للغاز والنفط ومحطة كهرباء في منطقة ميناء الحديدة على البحر الأحمر في اليمن، ما أدى لوقوع شهداء وجرحى.وكان الحوثيون، قد أعلنوا مسؤوليتهم عن إطلاق طائرة مسيرة بعيدة المدى أصابت مدينة تل أبيب، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة عدد آخر.