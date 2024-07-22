السيسي يفوض رئيس وزراءه بمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات

رام الله - دنيا الوطنقرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفويض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمباشرة اختصاصاته في 7 مجالات.ونشر القرار في الجريدة الرسمية أمس الأحد، حيث نص على أن يفوض مدبولي في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات التالية:أولا: في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع الملكية.ثانيا: في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.ثالثا: في مجال العاملين بالدولةرابعا: في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام.خامسا: في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.سادسا: في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.سابعا: في مجال تأشيرات الموازنة.