دولي

نتنياهو: يمكننا وقف القتال لاستعادة المختطفين لكن لا يمكننا وقف الحرب

نتنياهو: يمكننا وقف القتال لاستعادة المختطفين لكن لا يمكننا وقف الحرب
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  على ما عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الجمعة الماضي، عن  تفاصيل مقترح إسرائيلي من ثلاث مراحل، يشمل وقفا لإطلاق النار وتبادل الأسرى وإعادة إعمار غزة، قائلاً "مقترح الصفقة لم يكن دقيقا"، رافضا الموافقة على وقف الحرب على قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو  إنه "لن يستعرض تفاصيل الصفقة، لكن ما عرضه بايدن ليس دقيقا وهناك تفاصيل لم تكشف، و يمكننا وقف القتال 42 يوما لإعادة الرهائن، لكننا لن نتخلى عن النصر المطلق".

وجاء في تصريحات صحفية لصحيفة إسرائيل هيوم، على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي  إن "إسرائيل يمكنها وقف القتال لإعادة المختطفين، لكن لا يمكنها وقف الحرب".

كما نقلت عنه القناة 12 قوله إن "بايدن قدم جزءا فقط من الخطوط العريضة للصفقة، ولن نوقف الحرب دون تحقيق أهدافها"، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد عدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

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