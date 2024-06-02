شؤون فلسطينية

لجنة طوارئ شمال غزة تُعلن مخيم جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين

لجنة طوارئ شمال غزة تُعلن مخيم جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين
جانب من آثار الدمار الهائل في مخيم جباليا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس لجنة طوارئ البلديات في شمال غزّة ناجي سرحان، مخيم جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين "نظرًا للدمار الذي يفوق الوصف"، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للتدخل العاجل.

وقال سرحان خلال تصريح صحفي، الأحد، إن الاحتلال دمر خلال عدوانه الأخير 50 ألف وحدة سكنية، وجرّف شبكات الصرف والطرقات بمعظم البلديات.

وأشار إلى أنه تم تدمير 35 بئرا للمياه والمدراس ومرافق (أونروا)، محذراً من مجاعة وشيكة باتت تهدد شمال غزة.

كما دعا سرحان الحكومة الفلسطينية إلى تأمين الوقود ودفع أجور العمال الذين لم يتلقوا أجورهم منذ بداية الحرب.

وكان جيش الاحتلال قد شن عملية عسكرية في مخيم جباليا ومحيطه، استمرت 20 يوماً، أسفرت عن دمار هائل في المباني والمنازل والبنى التحتية، وطال الدمار كل مقومات الحياة في المخيم الأكبر في قطاع غزة.

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