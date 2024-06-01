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صاروخ ثقيل لحزب الله يدمر مقرا عسكريا إسرائيليا في كريات شمونة

صاروخ ثقيل لحزب الله يدمر مقرا عسكريا إسرائيليا في كريات شمونة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، باندلاع حريق كبير في مقر اللواء الشرقي 769 التابع للجيش الإسرائيلي في كريات شمونة، إثر استهدافه بصاروخ ثقيل أطلقه حزب الله من جنوب لبنان.

وقال موقع "حدشوت بزمان" العبري إن صاروخا سقط في مقر قيادة اللواء الشرقي 769 "معسكر جيبور" في كريات شمونة وتسبب باندلاع حريق، ودمار كبير. 

كما أفيد بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في كريات شمونة.

بدورها، قالت بلدية كريات شمونة إن أضرارا جسيمة لحقت بالبنية التحتية والممتلكات والمركبات نتيجة سقوط صواريخ في المدينة، مجددة تعليماتها للسكان الذين بقوا في المدينة بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

في غضون ذلك، أعلن حزب الله، في بيانات متتالية، تنفيذ 6 عمليات على القوات الإسرائيلية منذ الصباح وحتى الساعة.

وأعلن حزب الله "استهداف ‏مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة بصواريخ بركان ثقيلة وأصابته إصابة مباشرة ما ‏أدى إلى اندلاع النيران فيه وتدمير جزء منه"، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي "‏وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداء الذي طال بلدة ‏عين قانا".

وقال حزب الله إنه "استهدف ‏عند الساعة 07:45 موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة".‏

‏وفي بيان آخر، قال حزب الله أنه "ردا على ‌‏استهداف العدو لدراجة نارية في بلدة مجدل سلم، شن هجوما جويا بمسيرات ‏انقضاضية على التموضع المستحدث للفصيل المدرع شمال ثكنة يفتاح استهدفت أماكن تموضع ‏واستقرار ضباط العدو وجنوده وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة". ‏

‏كذلك، أعلن حزب الله استهداف "مبنيين يتموضع فيهما جنود القوات الإسرائيلية في مستعمرتي شوميرا ونطوعة ‏بالأسلحة الصاروخية، واستهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة ‏في موقع المرج بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها"، وذلك ‏"في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم السبت أنه استهدف بغارات ليلية "مصالح مهمة" لحزب الله في جنوب لبنان

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