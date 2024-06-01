اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي لبحث إعادة تشغيل معبر رفح

أفادت قناة (القاهرة الإخبارية)، السبت، أن مصر أكدت "لكل الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه".وأضاف القناة، نقلاً عن مصدر مصري رفيع المستوى، لم تسمه، أن مصر حمّلت الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن هذا الإغلاق وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، موضحًا بأن هناك جهود مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة، في ضوء الطرح الأمريكي الأخير.وأشارت القناة، نقلاً عن مصادرها، إلى أن هناك اجتماع مصري أمريكي إسرائيلي مزمع عقده غدًا (الأحد) بالقاهرة، لبحث إعادة تشغيل معبر رفح، في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ.