شؤون فلسطينية

أبو حمزة: نخوض معركة أمنية معقدة في الحفاظ على أسرى العدو لدينا

أبو حمزة: نخوض معركة أمنية معقدة في الحفاظ على أسرى العدو لدينا
وجه أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، السبت، رسالة للإسرائيليين قائلاً: "لا تسمعوا من قيادتكم، وعودتكم إلى المستوطنات لن تكون إلا بوقف الحرب على غزة".

وقال أبو حمزة، في كلمة له: إن "الكيان الصهيوني المجرم يخوض حرب إبادة شاملة ضد شعب أعزل"، مضيفاً: أن سرايا القدس، برفقة فصائل المقاومة، تخوض حرباً وجودية في الضفة وغزة.
وكشف الناطق العسكري باسم سرايا القدس، عن اسقاط 11 طائرة إسرائيلية مسيرة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، معلناً عن "استهداف شبه اليومي لقوات العدو في رفح وجباليا ونتساريم".

وأوضح أبو حمزة، أن سرايا القدس، قصفت عدة مدن إسرائيلية بالصواريخ، مشيراً إلى استهداف بئر السبع وسديروت وعسقلان، خلال الأسابيع الماضية.

وقال: "نبشر العدو بأننا ما زلنا بألف خير، وحرب الاستنزاف لن تكون إلا حسرة وندامة عليه (الكيان الصهيوني)"، مضيفاً: "جيش العدو بدأ يشعر بالغرق في غزة، وسيخرج من القطاع ذليلا".

وأشار أبو حمزة، إلى أن الفصائل الفلسطينية تخوض معركة أمنية معقدة في الحفاظ على أسرى الاحتلال لديها. وقال: "سنعرض لكم قريبا كيف كان يعيش الأسير الإسرائيلي إلعاد كتسير لدينا".

وختم بالقول: "نقول للعدو إن الطريق الوحيد لاستعادة الأسرى هو الانسحاب من غزة، ووقف العدوان، والذهاب لصفقة تبادل".

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