استشهاد لبنانيين إثنين بغارات إسرائيلية على جنوب البلاد

أعلن حزب الله اللبناني، السبت، استشهاد شخصين، أحدهما من أعضاء الحزب، في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، الليلة الماضية.





وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: إن إسرائيل صعدت خلال الليل هجماتها على جنوب لبنان، إذ شنت مسيّرات قرابة العاشرة ليلا سلسلة غارات استهدفت خلالها بلدات الجبين وطيرحرفا والضهيرة ومروحين، مما أدى الى أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات ومنازل غير مأهولة، كما تعرضت بعد منتصف الليل اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة والضهيرة لقصف مدفعي متقطع.يُذكر ان الغارة التي شنها الطيران المسيّر على أطراف بلدة عدلون أدت الى مقتل امرأة وسقوط عدد من الجرحى وتدمير المنزل المستهدف وإلحاق أضرار بعشرات المنازل المحيطة.وحتى فجر اليوم، أطلقت إسرائيل القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور وعلى طول الساحل البحري جنوب صور، كما استمرت طائرات الاستطلاع في التحليق في سماء الجنوب، وفق ما أوردته الوكالة.