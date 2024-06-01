رداً على بايدن.. نتنياهو: الحرب بغزة لن تنتهي إلا بالقضاء على قدرات حماس





قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، إن الحكومة الإسرائيلية موحدة في رغبتها باسترجاع "المخطوفين" في قطاع غزة، وتعمل على تحقيق هذا الغرض.وأضاف في تصريح صحفي: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "خول الفريق التفاوضي بتقديم مخطط لتحقيق ذلك، مع الإصرار على أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق كامل أهدافها".وتابع: إن أهداف الحرب تتضمن "استرجاع جميع المخطوفين والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية وإن المخطط الدقيق الذي عرض من قبل إسرائيل، بما في ذلك الانتقال المشروط من مرحلة إلى أخرى، يمكن إسرائيل من الحفاظ على هذه المبادئ".وكان الرئيس الأميركي جو بايدن عرض، مساء أمس الجمعة، مقترحاً من إسرائيل لحركة (حماس) لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب التي حصدت عشرات الآلاف من الأرواح في قطاع غزة وتسببت في أزمة إنسانية.وقال مسؤول أميركي كبير إن الخطة التي تقع في أربع صفحات ونصف الصفحة أُرسلت إلى (حماس) للمراجعة يوم الخميس وإنها "متطابقة تقريباً" مع اقتراح كانت (حماس) قد قبلته بالفعل. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إنه يؤيد الخطة.