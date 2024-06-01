شؤون فلسطينية

37 وفاة نتيجة التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة

37 وفاة نتيجة التجويع وسوء التغذية في قطاع غزة
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة سوء التغذية والجفاف، إلى 37 شهيداً في قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد الطفل، عبد القادر السرحي (13 عاماً)، في مستشفى الأقصى بدير البلح، نتيجة التجويع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، السبت، نقلاً عن مصادر طبية فلسطينية، أن الحصيلة المعلنة تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، وأن العشرات يفارقون الحياة بصمت، نتيجة المجاعة، دون أن يتمكنوا من الوصول إلى المستشفيات.

وقالت مصادر طبية: إن الوضع الصحي في القطاع من سيئ إلى أسوأ، مع توسع العمليات العسكرية في مدينة رفح باتجاه الغرب، وخروج كل مستشفياتها عن الخدمة.

ويواصل الاحتلال إغلاق معبر رفح منذ 26 يوما، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني، بسبب عدم تدفق الامدادات المنقذة للحياة للمواطنين في أنحاء متفرقة، خاصة في مناطق شمال قطاع غزة، التي تواجه خطر المجاعة الحقيقية.

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