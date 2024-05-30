المعارضة الإسرائيلية تشكل خطة عمل مشتركة للإطاحة بحكومة نتنياهو





وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الاجتماع الذي دعا له الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس للانضمام إليهم، والذي ضم زعيم المعارضة يائير لابيد، ورئيسَ حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب (أمل جديد) جدعون ساعر؛ أن المجتمعون قالوا "إن استبدال حكومة نتنياهو يأتي في إطار الحفاظ على مستقبل إسرائيل".

يضع زعماء المعارضة الإسرائيلية خطة عمل مشتركة يسعون من خلالها لاستبدال حكومة بنيامين نتنياهو خلال الفترة المقبلة.من جهته، هاجم الوزير وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتهمه "بالفشل في إعادة الأمن وبخداع الإسرائيليين وبإيهامهم باقتراب إعادةِ المختطفين وحل كتائب حماس في رفح"، وفق ما نقلت (سكاي نيوز عربية).وقال أيزنكوت إن الأمر سيستغرق من 3 إلى 5 سنوات لتحقيق استقرار كبير، ثم سنوات عديدة أخرى لتشكيل حكومة أخرى، مضيفاً أن الحكومة فشلت في وقف البرنامج النووي الإيراني ومن الواضح أن إيران اليوم في مكانها الأكثرِ تقدما وتهديدا.وأوضح أن السلام مع السعودية بات بعيدا جدا بسبب موقف نتنياهو مُشدِّدا على أن السلام مع المملكة هو مصلحة إسرائيلية متميزة، تمامًا مثل احتواء إسرائيل للتهديد الإيراني حسب تعبيره.