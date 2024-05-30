دولي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على محور (فيلادلفيا) على طول الحدود المصرية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على محور (فيلادلفيا) على طول الحدود المصرية
قال دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "القوات الإسرائيلية تمكنت من السيطرة العملياتية على محور فيلادلفيا الممتد على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر".

وقال هاجاري "كان محور فيلادلفيا خط أكسجين لحماس التي دأبت على استخدامه لتهريب الأسلحة إلى منطقة قطاع غزة" وفق (رويترز).

وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل بوقف الهجوم على رفح؛  إلا أنها تواصل ضرباتها على المدينة في جنوب القطاع التي لجأ إليها نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ولم يوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال ما الذي تعنيه "السيطرة العملياتية"، إلا أن مسؤولاً عسكرياً إسرائيلياً قال في وقت سابق إن هناك "قوات إسرائيلية على الأرض" على طول أجزاء من الممر الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا.ودفعت إسرائيل في وقت سابق يوم الأربعاء بدبابات لتنفيذ هجمات في أنحاء رفح وقالت إن حربها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة من المرجح أن تستمر طوال العام.

ووكان أول تقدم للدبابات الإسرائيلية إلى قلب مدينة رفح، يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

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