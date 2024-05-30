شؤون فلسطينية

عقيد بالجيش الإسرائيلي: الجيش لا يقول الحقيقة ولن يستطيع القضاء على حماس

عقيد بالجيش الإسرائيلي: الجيش لا يقول الحقيقة ولن يستطيع القضاء على حماس
قال العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي، يتسحاك بريك، الخميس، إن الجيش الإسرائيلي يبث الأوهام ويذر الرماد في عيون الجمهور الإسرائيلي ولا يقول الحقيقة.

وأضاف العقيد بريك، في لقاء مع وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش لن يستطيع إسقاط حركة (حماس) بغزة، مطالباً الجيش بأخذ استراحة من القتال.

وتابع: "بما أننا جيش صغير غير قادر على القضاء على حماس، فمن المؤكد أننا سنواجه مشكلة إذا بدأنا حرباً شاملة"، واصفاً العملية العسكرية في رفح بـ "الخطأ المأساوي".

وعدد العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي، أسباب اعتقاده بذلك قائلاً: "دخول رفح لا ينفعنا فقط، بل هو خطأ مأساوي، لقد أبعدتنا رفح عن العالم، وأبعدتنا عن السلام مع مصر، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان قدرتنا على إعادة الأسرى إلى الأبد".

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح، في السادس من أيار/ مايو الجاري، مستجيباً لضغوطات من وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف، فيما حذرت مؤسسات أممية من ارتكاب الجيش الإسرائيلي لمجازر في رفح.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خيام النازحين، عدة مرات ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 42 شهيداً ومئات الجرحى، في غرب المدينة.

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