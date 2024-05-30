مفوض عام (أونروا) الحرب على غزة أسفرت عن تجاهل صارخ للهجمات الإسرائيلية على طواقمنا

قال المفوض العام لـوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني: إن "الحرب في غزة أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة بما فيها الهجمات على موظفينا".





وأضاف لازاريني، أن حجم ونطاق الهجمات الأخيرة ضد موظفي (أونروا) يستحقان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل، وفق (الجزيرة نت).





وأكد على أن المزاعم الإسرائيلية بالتواطؤ مع حماس جعلت طواقم الأمم المتحدة الإنسانية أهدافا مشروعة في نظر البعض، مشيراً إلى أن المسؤولون الإسرائيليون لا يهددون عمل موظفي ومهمتهم فحسب بل يقومون أيضا بنزع الشرعية عن (أونروا).